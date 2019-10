Der Kalte Hund wird in einer Dachrinne "gebaut". Im Juni gab es schon einen Testlauf.

Der Kalte Hund wird in einer Dachrinne "gebaut". Im Juni gab es schon einen Testlauf. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Weltrekordversuch 1.000 Meter Kalter Hund

Das wird vor allem klebrig - der längste Kalte Hund der Welt soll am Samstag in Ronneburg entstehen. Der Geraer Verein "We4Kids" will es mit der Leckerei aus Keksen und Schokolade ins Guinnessbuch der Rekorde schaffen. Danach wird das Gebäck verkauft: 2,5 cm Kalter Hund für einen Euro.