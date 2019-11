Der Greizer Verein "We 4 kids" hat am Samstag einer Familie mit einem schwerkranken Kind aus Bad Elster ein Auto übergeben. Der jüngste Sohn der neunköpfigen Familie leidet an der unheilbaren neuromuskulären Krankheit SMA 1. Zudem hat das Kind nach Angaben der Mutter starke Osteoporose. Finanziert wurde das Auto komplett aus den Einnahmen des erfolgten Weltrekords "Längster kalter Hund", den der Verein im Oktober in Ronneburg aufgestellt hatte.