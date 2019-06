Der Greizer Stadtrat und Rechtsextremist David Köckert will eine Geldstrafe nicht akzeptieren. Er legte gegen ein Urteil des Landgerichts Gera Revision ein. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Montag mit. Köckert war am 24. Mai unter anderem wegen Körperverletzung, unerlaubten Waffenbesitzes und Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden.