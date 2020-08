Die Notaufnahme im Krankenhaus in Schleiz ist seit Mittwochmorgen wieder ohne Einschränkungen geöffnet. Das teilte das Landratsamt in Greiz mit. Den Regelbetrieb würden ab sofort zwei andere Ärzte sicherstellen. Der langjährige Chefarzt des Krankenhauses werde außerdem vom 17. bis 24. August die chirurgische Abteilung übernehmen. Das Thüringer Gesundheitsministerium hatte am Dienstag vom Krankenhaus zur vorübergehenden Schließung der Stationen eine Stellungnahme gefordert und mit bis zu 100.000 Euro Bußgeld gedroht. Das Krankenhaus in Schleiz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Laut Ministerium ist das Krankenhaus verpflichtet, Notfallpatienten zu versorgen, auch wenn es an Mitarbeitern und medizinischer Ausstattung fehlt. Das lege Paragraf 18 des Thüringer Krankenhausgesetzes fest. In jedem Fall müssten Patienten in dem Krankenhaus erstversorgt und zu anderen Kliniken weitertransportiert werden können. Würden Notfallpatienten nicht versorgt oder abgewiesen, sei das ein Gesetzesverstoß.

Die Geschäftsführung des Krankenhauses in Schleiz hatte den Rettungsdienst am Freitagnachmittag kurzfristig informiert, dass Teile der Notaufnahme zeitweise geschlossen werden müssten, weil die Unfallchirurgie nicht besetzt sei. Der einzige Arzt der Station sei für drei Wochen in Urlaub. Darufhin mussten Notfallpatienten bis nach Gera transportiert werden.