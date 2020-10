Gedenken Neugestalteter KZ-Häftlingsfriedhof wird eingeweiht

Hauptinhalt

In Berga/Elster (Landkreis Greiz) ist am Donnerstag ein neu gestalteter Friedhof feierlich eingeweiht worden. Er würdigt Kriegsgefangene, die als Zwangsarbeiter im Außenlager des KZ Buchenwald in Berga arbeiten mussten. In den letzten Kriegsmonaten kamen dort mehrere hundert Häftlinge ums Leben.