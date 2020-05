Die Bewohner von Weida müssen weiter auf klare Luft warten. Wie der belgische Betreiber der Lederfabrik Pro Tannery MDR THÜRINGEN mitteilte, verzögert sich wegen der Corona-Pandemie der Einbau eines neuen Luftfilters an der Kläranlage der Gerberei. Ende April war eine Frist des Greizer Umweltamtes abgelaufen, wonach an der Lederfabrik ein Luftfiltersystem eingebaut werden sollte. Seit November hatten in Weida nach einer kurzen Ruhephase die Beschwerden über Geruch nach Fäkalien, Chemie und Verwesung stetig zugenommen.

Zuletzt habe es in der Neustadt an mehr als 20 Tagen pro Monat gestunken, sagte Bürgermeister Heinz Hopfe MDR THÜRINGEN. Er sei enttäuscht, dass die Betreiber der Lederwerke trotz monatelanger Vorlaufzeit mehrere Fristen verstreichen ließen.

Anlage ist genehmigungspflichtig

Wie Manager Michael Hansen von Pro Tannery sagte, wird der rund 100.000 Euro teure Filter wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen geliefert und soll dann so schnell wie möglich aufgebaut werden. In Betrieb gehen kann die neue Anlage laut Hansen erst, wenn sie nach den Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes genehmigt wurde. Pro Tannery habe eine externe Agentur beauftragt, damit die Unterlagen schnellstmöglich zusammengetragen werden, sagte der Manager.

Verursacher der Gerüche nicht klar

Auszug aus dem Gutachten zur Geruchsbelästigung in Weida. Bildrechte: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz Bei der Widerspruchsstelle des Landratsamtes Greiz legte Pro Tannery Widerspruch gegen die Auflagen ein, außerdem läuft ein Verfahren am Verwaltungsgericht Gera. Man gehe nicht davon aus, der alleinige Verursacher der Gerüche in Weida zu sein, sagte Hansen und verwies auf den Abwasserzweckverband. Ein Gutachten hatte im vergangenen Jahr den Verursacher der Gerüche nicht klar ausmachen können. Auch die Kanalisation in Weida stand immer wieder unter Verdacht.

Standort steht nicht in Frage

Trotz der Auflagen durch die Behörden steht der Standort Lederfabrik nicht in Frage. Man plane keinen Wegzug, sondern habe die Vision, das Unternehmen zu erweitern, sagte Hansen. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich Weida zu einem Zentrum der Lederverarbeitung entwickelt. In der Lederfabrik unterhalb der Osterburg zu Weida arbeiten aktuell rund 80 Mitarbeiter.