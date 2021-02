Wird es sogenannte Mitnahmeeffekte geben, wenn das Einkaufscenter kommt? Michael Krause und Roland Gräfe winken nur ab. Und auch Wolfgang Rid ist unsicher. Der Professor für Stadt- und Regionalökonomie an der Fachhochschule Erfurt sagt, es sei essenziell, dass solche Center behutsam in ihre Umgebung eingefügt würden. Dass sie sich zur Stadt hin öffneten und nicht von der Architektur her wie ein abgeschlossener Klotz wirkten. Genau das sei aber in Greiz der Fall. Es gebe Studien, die Einzelhandelscenter als Baukörper untersucht haben, so Rid. "Dieses in sich geschlossene, nach außen hin als Solitär auftretende Einzelhandelscenter ist seit Langem überholt."