Laut Polizei würde damit gegen die Landrätin eine Ordnungswidrigkeit vorliegen. Dies könnte für die CDU-Politikerin ein Monat Fahrverbot, 500 Euro Strafe und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei bedeuten. Nach Angaben der Polizei sind die Ermittlungen in dem Fall aber noch nicht abgeschlossen.

Martina Schweinsburg, die sich derzeit im Urlaub befindet, sagte auf MDR THÜRINGEN-Anfrage, dass ihr bisher keine Werte bekannt seien und sie sich zu dem Fall nicht weiter äußern werde. Nach bisherigen Informationen war die Landrätin Ende Juli von der Polizei wegen Alkohol am Steuer kontrolliert worden. Dabei soll sie mehrfach in das Alkoholmessgerät gepustet haben, aber ohne Ergebnis. Aus diesem Grund wurde ihr dann im Krankenhaus in Gera Blut entnommen.