Die Nachfrage von Atemschutzmasken ist seit dem Ausbruch des Virus in Europa stark gestiegen. Bildrechte: imago images / photothek

Für den Auftrag habe das Unternehmen außerdem eine neue Ultraschall-Maschine angeschafft. Damit würden die Schutzmasken nicht mehr genäht, sondern geschweißt. Die Masken sind jedoch nicht für den freien Handel vorgesehen. Sie werden in öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern zum Einsatz kommen.



Seit das Virus auch in Europa immer stärker zutage tritt, ist die Nachfrage der Masken stark gestiegen, obwohl ihre Wirksamkeit bezeifelt wird. Der Thüringer Apothekerverband hatte erst am Freitag berichtet, dass Mundschutz nicht mehr vorrätig und auch nicht lieferbar sei. Auch Desinfektionsmittel zum Auftragen auf die Haut seien so gut wie ausverkauft.