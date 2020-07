Der Landkreis Greiz investiert rund zwölf Millionen Euro in seine Schulen. Das sagte Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) am Mittwoch in Zeulenroda.

Die umfangreichsten Bauarbeiten sind am Campus Weida geplant. Hier werden die Regelschule und die Förderschule für gut acht Millionen Euro grundhaft saniert. Wegen der Corona-Krise seien die Arbeiten an der Regelschule in Ronneburg zwar in Verzug, der erste Bauabschnitt soll aber bis Oktober fertig werden, so die Landrätin. Gefördert werden die Investitionen zu rund 60 Prozent von Bund und Land. Den Rest übernimmt der Kreis selbst.