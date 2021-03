Das Gröbste ist geschafft. In der alten Remise der Osterburg wurden Wände aufgearbeitet, Fenster getauscht und Türen erneuert. Noch sind die Maler aktiv, doch in wenigen Tagen können die Mitarbeiter mit dem Aufbau der Jahresausstellung beginnen - in der Hoffnung, dass Museen bald wieder öffnen dürfen. Die Besucher gehen dann im Wissensschloss auf eine Reise in die Welt der Digitalisierung - und die birgt durchaus Überraschungen.

Ganz so weit geht die Ausstellung nicht zurück. Sie taucht ein in die Welt der Webereien, des 19. Jahrhunderts, als die Muster erstmals auf Millimeterpapier gezeichnet wurden. Die Vorlagen übertrug man auf gelochte Papierbänder. Sie gaben dem Webstuhl vor, welche Farbe an der Reihe war. Die Zeichner waren hoch angesehen, denn von ihrer Arbeit hing ab, in welcher Qualität die Stoffe vom Webstuhl kamen. Die Muster konnten sich die Kunden wie aus dem Katalog bestellen. Über 100 dieser "Musterbücher" sind in Weida in einer Privatsammlung erhalten.