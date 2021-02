Tiere Pferd bricht in vereisten Tümpel ein - spektakuläre Rettung

Hauptinhalt

In der Gemeinde Harth-Pöllnitz im ostthüringischen Landkreis Greiz hat die Feuerwehr ein Pferd gerettet, das in einen zugefrorenen Tümpel eingebrochen war. Ein Tierarzt kümmerte sich noch am Unfallort um das erschöpfte und unterkühlte Tier.