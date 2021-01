Die Kriminalpolizei Gera hat zwei Brandstifter ermittelt, die mehrere Brände in Berga/Elster gelegt haben sollen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich um zwei Männer aus dem Ort im Alter von 22 und 25 Jahren. Sie seien geständig und müssten sich nun für ihr Handeln strafrechtlich verantworten, hieß es.

Den Männer wird zur Last gelegt, am Abend des 8. Februar 2019 einen Brand in der ehemaligen Stadthalle in Berga gelegt zu haben. Das Gebäude konnte trotz Großeinsatzes der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden. Es brannte vollkommen nieder.