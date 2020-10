In Thüringen fand sie schon nach wenigen Tagen Recherche bestätigt, was anzunehmen war: Nicht nur aus den Zeiten zwischen 1933 und 1945 gibt es Museums-Bestände mit unklarer Herkunft. Zuvor kamen Stücke aus Kolonialgebieten in Sammlungen, danach verlor sich beim Austausch von Exponaten zwischen den Museen in DDR-Zeiten mitunter, was woher stammt.

Suchen, was man nicht finden möchte

Der Thüringer Museumsverband hat deshalb ein Projekt gestartet, das finanziell mit Bundesmitteln durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird. Es geht um einen sogenannten Erst-Check, den die Direktorin der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung in Greiz, Eva Maria von Mariassy so umschreibt: "Wir suchen, was wir eigentlich nicht finden möchten".

Sarah-Mae Lieverse (rechts) und die Greizer Museumsdirektorin Eva Maria Mariassy bei der Katalogsichtung. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Am Ende steht die Frage: Wie ist umzugehen mit verdächtigem Sammlungsgut? Gehören sie auf die übers Internet zugängliche Liste verloren gegangener Kunstwerke? Müssen und können sie zurückgegeben werden? Bleiben sie im Bestand und werden als Stücke mit unklarer Herkunft gekennzeichnet?

Absehbar ist, dass nach dem Erst-Check in einigen Fällen weitere Provenienz-Forschungen folgen müssen.

Ampel-Bewertung bringt erste rote Fälle

Beim Erst-Check stuft Sarah-Mae Lieverse die Sammlungsbestände nach Ampelfarben ein. Grün sind da Stücke, deren Herkunft eindeutig geklärt ist. In Greiz sind das die Kupferstiche, die schon in einem Katalog von 1923 erfasst sind.

Der 1923 erschienene Katalog mit gesicherten Angaben zur Herkunft von Kupferstichen. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Und alle Stücke aus dem 1975 gegründeten Satiricum. Rot gelistet werden die Fälle, bei denen der Weg ins Museum offenkundig verdächtig ist. Zwei solche Exemplare hat Sarah-Mae Lieverse im Sommerpalais aufgelistet: Ein grafisches Blatt, das 1916 möglicherweise die Kriegs-Plünderung eines deutschen Soldaten in Italien war. Und ein sogenanntes Zauberbuch aus Samoa. Das passt so gar nicht zu den sonstigen Sammlungen in Greiz - möglicherweise ist es ein Stück aus dem Bereich der kolonialen Kunstaneignung.

Welche Funde Sarah-Mae Lieverse in Thüringen noch machen wird, das wird im kommenden Frühjahr ihr Bericht an den Museumsverband sichtbar machen. Nordhausen, Camburg und Pößneck werden in den nächsten Monaten die Einsatzorte für die Spurensucherin sein.