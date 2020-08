Neue Corona-Fälle Mehrere positiv getestete Reiserückkehrer in Thüringen

Im Landkreis Greiz ist ein weiterer Reiserückkehrer aus Bulgarien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie eine Sprecherin des Landratsames in Greiz sagte, war der positiv Getestete mit einer bereits am Montag positiv getesteten Person im Urlaub am sogenannten Goldstrand in Bulgarien. Laut Landratsamt gibt es damit im Landkreis Greiz derzeit sechs aktive bestätigte Corona-Infektionen. Seit Beginn der Pandemie wurde das Virus insgesamt bei 670 Menschen nachgewiesen.