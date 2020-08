Fünf Menschen sind am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) durch Reizgas verletzt worden. Nach Polizeiangaben war es in der Nähe des Supermarkts zu einem Streit zwischen zwei polizeibekannten Männern im Alter von 34 und 35 Jahren gekommen. In der Folge versprühte der 35-Jährige Reizgas.