Die Kinder legten Kekse was das Zeug hielt. Bildrechte: MDR / Marian Riedel

Ronneburg Ein Kalter Hund auf Weltrekordkurs

Dem Dauerregen und den frischen Temperaturen zum Trotz hat der Geraer Verein We4Kids am Samstag in Ronneburg einen Weltrekordversuch gestartet: Sie wollten mithilfe zahlreicher Helfer den längsten Kalten Hund der Welt zubereiten. Ob das geklappt hat, entscheidet am Sonntag ein Gutachter vom Rekord-Institut für Deutschland.