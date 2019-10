Mit rund 994,9 Metern Länge ist in Ronneburg ein Kalter Hund in Rekordgröße entstanden: Ein Richter des Rekord-Instituts für Deutschland bestätigte die neue Bestmarke am Sonntag. Der bisherige Rekord für die geschichtete Süßspeise lag nach Angaben eines Sprechers des Instituts bei 734,8 Metern. Berliner Schüler hatten ihn 2017 aufgestellt.

Bis in die Nacht hatten in Ostthüringen mehr als 50 Kinder und weitere 50 Helfer am Samstag an dem neuen Rekord gearbeitet. Riesige Mengen Schokolade mussten dafür geschmolzen werden. Denn ein Kalter Hund besteht aus geschichteten Keksen, Fett und vor allem viel Schokolade. Schwierigkeiten bereitete der Regen. Für den Rekordversuch hatten die Organisatoren mehr als 1,5 Tonnen Schokolade und zehntausende Butterkekse mithilfe von Sponsoren herangeschafft.