Nach Brand Ronneburg sucht neue Trainingsräume für Sportclub

Nach dem verheerenden Feuer in einem Sportclub in Ronneburg (Landkreis Greiz) sucht die Stadt nach Ausweichobjekten. Wie Bürgermeisterin Krimhild Leutloff am Montag sagte, sind bereits einige Angebote eingegangen. Diese würden nun geprüft. Ersatz ist laut Leutloff dringend nötig, weil in dem Sportclub viele Kinder und Jugendliche trainieren.