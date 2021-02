In der Innenstadt von Ronneburg im Landkreis Greiz haben am Sonntagmorgen mehrere Wohnhäuser gebrannt. Wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei mitteilte, waren zehn Feuerwehren im Einsatz.

Ein 77-jähriger Mann erlitt leichte Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht, zwei weitere Menschen mussten jedoch ebenfalls in Sicherheit gebracht werden. Weitere Bewohner konnten sich laut Polizei selbständig in Sicherheit bringen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner in der Umgebung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.