In Ronneburg ist am frühen Samstagmorgen ein Zeitungszusteller tödlich verunglückt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 52-jährige Mann von seinem eigenen Fahrzeug überrollt und eingeklemmt. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale der Polizei hatte der Mann das Auto in der stark abschüssigen Puschkinstraße abgestellt und womöglich nicht ausreichend gesichert. Offenbar geriet das Fahrzeug ins Rollen, als der Mann um es herum ging.