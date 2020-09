Landkreis Greiz Schweinsburg nennt Details zu Trunkenheitsfahrt

Im Fall einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) sind neue Details bekannt geworden. Laut ihres Anwalts hatte der Alkoholwert in ihrem Blut bei 0,59 Promille gelegen. Das teilte Schweinsburg am Samstag am Rande des CDU-Landesparteitags in Erfurt mit.