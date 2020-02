Netzbetreiber 50Hertz Trassenverlauf von Anwohnern offenbar akzeptiert

Der geplante Trassenverlauf für eine neue Starkstromleitung bei Zedlitz im Landkreis Greiz wird von den Anwohnern offenbar akzeptiert. Bei einem Infomarkt von Netzbetreiber 50Hertz in der Gemeinde am Montagnachmittag habe es keinen Widerspruch gegeben, sagte Bürgermeister Lutz Schoßee (parteilos) MDR THÜRINGEN.

50Hertz stellt in dieser Woche auf insgesamt sechs Infomärkten in Thüringen und Sachsen den geplanten Trassenverlauf für die neue Starkstromleitung zwischen Weida (Landkreis Greiz) und Röhrsdorf bei Chemnitz (Sachsen) vor. Anwohner und Behörden können dabei Hinweise zum Trassenvorschlag geben. Nach Zedlitz ist 50Hertz am Dienstag im Dorfgemeinschaftshaus Rußdorf zu Gast und am Donnerstag bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wettelswalde (Altenburger Land). Die Infomärkte öffnen jeweils von 16 bis 19 Uhr.