Vom Meer zum Tümpel Talsperre Zeulenroda wird abgesenkt - Vorsicht am Ufer geboten

Ob Segel- oder Ruderboot, Kajak oder Stand Up Paddle - spätestens am 19. oder 20. September wird wohl Schluss sein mit Wassersport auf dem Zeulenrodaer Meer, glaubt Annette Köhler von der Wassersportschule. "Wenn das Wasser abgelassen wird, dann kommen Muscheln und Algen hoch, es riecht und die Uferzone wird schlammig und unwegsam", erzählt die Inhaberin der Wassersportschule. Dann sei es nicht mehr attraktiv, auf dem Wasser zu sein.

Da, wo jetzt die Bojen zu sehen sind, soll später die Baustelle sein. Bildrechte: Franziska Heymann

Die "Rentnerin" werde nun abgeriegelt. Die neue Erdgasleitung wird stattdessen in Sichtweite zum Damm im Boden der Talsperre, im sogenannten Stauwurzelbereich, verlegt. "Wir hätten sonst massiv in den Damm eingreifen müssen, das wäre zu aufwendig gewesen und die Menschen hätten monatelang Umwege fahren müssen", so Aumüller. Die Bauarbeiten im Bereich der Talsperre kosten laut Ferngas Netzgesellschaft rund drei Millionen Euro. Insgesamt erneuert das Unternehmen nach eigenen Angaben die alte Erdgasleitung zwischen Limbach in Thüringen und Niederhohndorf in Sachsen auf insgesamt 125 Kilometern Länge. Die Kosten dafür belaufen sich auf 180 Millionen Euro.