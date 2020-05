Gottesdienst am Himmelfahrtstag im Ronneburger Pfarrgarten der evangelisch-lutherischen Kirche. Ganz traditionell wird er begleitet vom Posaunen-Chor. "Freiluft-Gottesdienste gehen fast nur mit einem Posaunen-Chor. Alles andere verschwindet in der Weite", sagte Pastorin Gabriele Schaller MDR THÜRINGEN. Es sei eine große Tradition. Und sie sei froh, dass die vierköpfige Musikergruppe spielte. In der grünen Oase am Kirchplatz 3 lauschten viele Menschen ganz andächtig den Klängen. Tolle Musik, fanden sie.

Proteste gegen "charakterlosen Wisch"

Erleichterung bei den Musikern. Denn ihnen steckt noch der Ärger über einen Brief tief in den Gliedern. Er wurde vor ein paar Tagen in ihren Briefkasten gesteckt und sorgte seitdem für Ärger: Der Brief wurde anonym von Bürgern aus der Nachbarschaft verfasst. "Auf so einen charakterlosen Wisch von Unbekannten reagieren wir nicht", sagte Ronneburgs Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU) MDR THÜRINGEN. Das Schreiben sei ein Affront, so Pastorin Schaller. Es richte sich auch gegen die Kultur dieser Stadt, wenn ehrenamtliches Engagement so diskreditiert werde.

Die Textzeilen über die Qualität unseres Spiels ist ehrverletzend, sagte der Chef der Bläsergruppe, Thomas Kuttig. Denn da steht, "dass der Posaunenchor falsch spiele und das Dargebotene Säure für das Trommelfell und quasi Körperverletzung sei". Und in dem anonymen Brief gehe es auch um die Musikstücke, so der Frontmann der Turmbläser gegenüber MDR THÜRINGEN. "Sie wären unpassend." Den Musikern steckt der Ärger über einen anonymen Brief noch in den Gliedern. Bildrechte: MDR/Ullrich Braumann

Großer Trost in Zeiten der Corona-Krise

Doch die bei den kostenlosen Konzerten dargebotenen Choräle und Volkslieder passen genau in die Zeit. Das findet die Mehrheit der über 5.200 Einwohner von Ronneburg. Sie spendeten großen Tost in der Corona-Krise. Die Bläser würden den Menschen viel Freude bereiten. Und für die Kinder seien die allabendlichen Konzerte ein schöner Abschluss vor dem Zubettgehen gewesen.

Musiker packen wieder ihre Instrumente aus

Und weil der Zuspruch in der Bevölkerung so außerordentlich groß ist, geht es nach der kurzen Unterbrechnung weiter. "Wir werden wieder jeden Mittwochabend unsere Instrumente auspacken", so der Bläserchef Kuttig, "um vom Balkon der St. Marienkirche aus ein Konzert zu geben. Zumal das ja bereits eine 33-jährige Tradition hat!" Auch zukünftig wird der Posaunenchor weiter spielen. Bildrechte: MDR/Ullrich Braumann