In Thüringen hat sich erneut ein schwerer Unfall mit einem Bus ereignet. (Symbolfoto)

In Thüringen hat sich erneut ein schwerer Unfall mit einem Bus ereignet. (Symbolfoto)

In Thüringen hat sich erneut ein schwerer Unfall mit einem Bus ereignet. (Symbolfoto) Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Bei einem Unfall auf der B92 im Landkreis Greiz ist am Mittwochnachmittag ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Kurz nach 15 Uhr waren am Daßlitzer Kreuz zwischen Weida und Greiz ein Linienbus und ein Pkw zusammengestoßen, wie die Polizei bestätigte.

Dabei wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Mindestens zwei Businsassen erlitten leichte Verletzungen. Die Ursache für den Zusammenstoß ist noch unklar. Die Bundesstraße 92 war wegen der Rettungsarbeiten am Nachmittag noch gesperrt.