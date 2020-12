Das Kreiskrankenhaus in Greiz.

Das Kreiskrankenhaus in Greiz. Bildrechte: imago/Karina Hessland

Gerüchte, dass die Stationswäsche künftig in Würzburg gereinigt werden soll, dementierte das Krankenhaus. Der Auftrag sei an ein Unternehmen in Thüringen vergeben worden.