In einem Seniorenheim in Weida im Landkreis Greiz hat es am Samstag einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegeben. Wie ein Polizeisprecher sagte, gab es zuvor offenbar Probleme mit der Heizungsanlage.

Rund um das Seniorenheim in Weida waren zahlreiche Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Bildrechte: MDR/News5