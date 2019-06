Ein Teil des Wünschendorfer Märchenwaldes im Kreis Greiz soll zu Beginn der Sommerferien wieder geöffnet werden. Bürgermeister Marco Geelhaar (pl) sagte MDR THÜRINGEN, einige der historischen Märchenspiele seien nicht so stark beschädigt, so dass sie wieder aufgestellt werden könnten. Starke Regenfälle und Hagel hatten das beliebte Ausflugsziel am 12. Juni zu großen Teilen zerstört. Weiterhin gingen täglich Hilfsangebote aus ganz Deutschland ein, sagte Geelhaar. Es hätten zum Beispiel Hobbyschnitzer, Modellbaufirmen oder Behindertenwerkstätten angeboten, die Holzmodelle zu reparieren oder nachzubauen. Zudem gebe es am Freitag einen weiteren Arbeitseinsatz der Feuerwehr Wünschendorf und des Bauhofes der Stadt. Auch die Wege im Kamnitzgrund wurden bei dem Unwetter stark beschädigt. Für den kommenden Donnerstag ist in Wünschendorf eine Benefizparty geplant. Den Angaben zufolge sind bereits Spenden in fünfstelliger Summe eingegangen.