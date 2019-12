Mehr als 500 Menschen sind am Mittwoch in Zeulenroda-Triebes gegen die Haushaltspläne der Stadt auf die Straße gegangen. Sie befürchten erhebliche Einschnitte für das kulturelle Leben. Der Stadtrat wollte am Abend darüber entscheiden, ob im kommenden Jahr das Jugendzentrum, das Schullandheim und die Musikschule geschlossen werden, um Kosten zu sparen. Zudem plant die Stadt, die Sportvereine weniger zu fördern.

In Zeulenroda protestierten am Mittwochabend mehrere Hundert Menschen gegen die Kürzungspläne der Stadt. Bildrechte: MDR/Katja Evers