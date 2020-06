Im ostthüringischen Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz ist Heizöl aus einem Tank in den Triebes-Bach gelaufen. Etwa 500 bis 600 Liter könnten am Samstag in den Fluss gelangt sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr habe Ölsperren errichtet. Die Ermittlungen ergaben, dass in einem Ortsteil von Zeulenroda-Triebes ein Öltank auf dem Grundstück eines Bauernhofes umgefallen war.

Die Feuerwehr konnte die Verschmutzung des Gewässers durch Ölsperren eindämmen. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Xinhua