Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Jena hat irrtümlich ein Konzert der Schlagersängerin Helene Fischer in der Stadtkirche angekündigt. Pfarrer Johannes Bilz sagte MDR THÜRINGEN am Sonnabend, im Online-Konzertkalender sei statt der renommierten Sängerin Veronika Fischer zunächst Superstar Helene Fischer eingetragen worden. Der Fehler müsse am Donnerstag oder am Freitagfrüh passiert sein. Helene Fischer Bildrechte: dpa

Veronika Fischer gibt tatsächlich am 22. Februar ein Konzert in der Stadtkirche. Bilz sagte, der Fehler sei zwar inzwischen korrigiert worden, aus Helene sei Veronika Fischer gemacht worden. Bei den Vorverkaufsstellen habe es in der Zwischenzeit aber offensichtlich Anfragen gegeben, ob noch Helene-Fischer-Karten zu haben seien. In der Kirchengemeinde selbst seien keine Anfragen verzeichnet worden.

Pfarrer Bilz fügte hinzu: "Wer weiß, vielleicht hat Helene Fischer Lust, in der Stadtkirche zu proben, bevor sie wieder die Stadien füllt?" Die 35 Jahre alte Schlagersängerin legt derzeit eine Konzertpause ein, nachdem sie im Sommer 2018 in Deutschland auf Stadion-Tour war. Erst im April 2020 will sie wieder ein Konzert geben - in Bad Hofgastein in Österreich.