Johannes R. Becher ist zurück in Jena. Zwei Tage zu früh und in einem Pappkarton. Zumindest seine Büste. Am äußersten Zipfel von Jena-Winzerla steht sie nun auf einem Stück Grün vor einem Plattenbau. Hier trifft die Johannes-R.-Becher-Straße auf die Oßmaritzer. Bereits zwei Tage vor den Feierlichkeiten zum 60. Todestag des Dichters und DDR-Kulturministers hat eine Jenaer Steinmetzfirma das Kunstwerk aufgestellt. Es ist ein Abguss des Originals aus der Werkstatt Fritz Cremers.