Die Schlichtungsstelle für Arzthaftungsfragen Die Schlichtungsstelle für Arzthaftungsfragen der Norddeutschen Ärztekammern, zu denen auch die Thüringer Ärztekammer gehört, hat ihren Sitz in Hannover. Sie bietet ihre Begutachtung kostenlos an. Die Experten dort beurteilen auf der Basis von Akten, ob Behandlungsfehler vorliegen. Das Ziel ist eine außergerichtliche Einigung zwischen Patienten und Medizinern.



Zur Qualität der Gutachten verweist die Landesärztekammer Thüringen wiederholt darauf, dass die Urteile der Schlichtungsstelle von Gerichten in den meisten Fällen bestätigt werden. Nicht berücksichtigt sind in den Zahlen der Arzthaftungsstelle die Vorfälle in Pflegeheimen.