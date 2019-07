Jena-Münchenroda Tierquäler verletzt junge Rinder tödlich

Ein Tierquäler hat in Jena-Münchenroda mehrere junge Bullen mit einem scharfen Gegenstand attackiert. Nach Polizeiangaben fand die Tierbesitzerin am Samstag einen Bullen tot auf der Weide. Zwei weitere waren so schwer verletzt, dass Tierärzte sie einschläfern mussten. Sieben weitere Jungbullen erlitten Stich- und Schnittverletzungen und mussten versorgt werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Außerdem prüft sie Zusammenhänge zu zwei weiteren Fällen in der Region. In den vergangenen Wochen verletzten unbekannte Tierquäler in Silberthal und Lehesten drei Pferde mit einem scharfkantigen Gegenstand. Die drei Wallache überlebten. In Silberthal fügte der Täter dem Tier zwei etwa 20 bis 25 Zentimeter lange Schnitte am Hinterleib zu.