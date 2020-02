Umbau der Bahnsteige Bauarbeiten am Bahnhof Jena-Göschwitz begonnen

Bahnreisende müssen sich ab Montag am Bahnhof Jena-Göschwitz auf monatelange Bauarbeiten einstellen. Die Bahnsteige 1 bis 3 auf der Westseite des Bahnhofs werden nun erneuert, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Sie werden in den kommenden Wochen so umgebaut, dass die Fahrgäste bequem und ohne Stufe in die Züge steigen können.