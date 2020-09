Corona-Pandemie Basketballer von Science City Jena weiter in Quarantäne

Basketball-Zweitligist Science City Jena kritisiert das Gesundheitsamt der Stadt. Wie der Verein am Samstag mitteilte, müssen Spieler, Trainer und Mitarbeiter des Vereins trotz zweier negativer Corona-Tests bis 1. Oktober in Quarantäne bleiben.

Nach Vereinsangaben erlaubt die Stadt weder isoliertes Training in Kleingruppen noch individuelle Waldläufe. Damit verzögert sich der Start in die Saisonvorbereitung weiter. Eigentlich wollten die Basketballer bereits am Montag mit dem Training beginnen.

Allerdings waren bei vier Nachwuchsspielern die Coronatests positiv ausgefallen. Nach Angaben eines Sprechers waren die vier jungen Spieler bei einem Match gegen Aschersleben in Kontakt mit Infizierten in der gegnerischen Mannschaft gekommen. Das Testspiel war am 12. September zwischen Aschersleben und "Culture City Weimar" ausgetragen worden, dort spielen die Jenaer Nachwuchs-Basketballer in Doppel-Lizenz. Erst eine knappe Woche später wurde bekannt, dass drei Spieler aus Aschersleben nachträglich positiv getestet worden waren.