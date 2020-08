Wegen einer neuen Großbaustelle kommt es seit Montag im Norden von Jena zu Verkehrsbehinderungen. Der Zweckverband JenaWasser und die Stadtwerke wollen in der Dornburger Straße auf etwa 800 Metern neue Trink- und Abwasserleitungen verlegen. Laut den Jenaer Stadtwerken sollen auch Teile des Gas-, Strom- und Leittechniknetzes modernisiert werden.

Bis Ende nächsten Jahres wird in drei Abschnitten gearbeitet. Die Arbeiten haben am Montag zunächst zwischen Robert-Blum-Straße und Scharnhorststraße begonnen. In diesem Bereich wird die Dornburger Straße für den Verkehr voll gesperrt. Fußgänger und Straßenbahnen werden die Baustelle allerdings passieren können. Die Umleitungen über die Camburger und Altenburger Straße sind ausgeschildert.