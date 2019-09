Müller hat seit Jahren die von der Ohrdrufer Wölfin und ihrem Nachwuchs verursachten Risse begutachtet. Bei den Thüringer Schäfern rund um Ohrdruf war die Arbeit des Experten geschätzt. In seinen Gutachten befürwortete er häufig einen finanziellen Ausgleich vom Land für gerissene Tiere. Allein in diesem Jahr wurden in Thüringen nachweislich rund 80 Schafe, Ziegen, Fohlen oder Kälber von Wölfen gerissen.