Die Bewohner hoffen auf ein neues goldenes Zeitalter für den Carl August - Verzeihung - die CarlA. Denn das das ehemalige Ausflugsrestaurent mit regem Straßenverkehr vor der Tür und eigener Bushaltestelle soll genau wie die "Insel" in Jena ein offenes Haus sein. So sieht es zumindest Clemens Leder, Bewohner und inoffizieller Sprecher des soziokulturellen Zentrums: "Wir werden das Haus als Gaststätte und Pension weiter betreiben, aber a la Insel. Das bedeutet, dass wir unkommerziell bleiben werden und versuchen, über unsere eigenen privaten Mittel und Finanzierungsmöglichkeiten die öffentlichen Räume zu tragen. Damit möchten wir ermöglichen, dass jeder hierher kommen kann."

Bushaltestelle gegenüber, Radweganbindung und ein pachtbarer Parkplatz - allerdings sieben Kiloemter von der Stadt entfernt Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Fast 5 Jahre stand die Gaststätte leer - vor drei Wochen sind die ehemaligen "Insulaner" eingezogen. Noch ist Wohnen vor allem mit viel Arbeit verbunden. Die WG-Küche muss noch eingerichtet werden mit einem kleinen Vierplatten-Herd für zehn Hausbewohner. Perspektivisch wollen die "CarlAner" die alte Restaurantküche wieder in Betrieb nehmen. Die ist mit allem ausgestattet, was eine Gaststätte so braucht: vom Sechs-Flammen-Herd bis zur 120-Liter-Friteuse, dem so genannten Kipper. Viel Arbeit haben sie noch vor sich. Aber dann könnte es auch wieder eine Volxküche geben mit preiswertem Essen für alle die wollen - und sich aufraffen, die sieben Kilometer aus Jena bis zur CarlA zu fahren. Wohlgemerkt, eine direkte Busverbindung gibt es ja. Der Radweg ist ebenfalls gut ausgebaut und zur Not kann man auch mit dem Auto fahren. Denn selbst einen Parkplatz gegenüber hat die CarlA, auch wenn er noch durch die Stadtverwaltung Jena gesperrt ist. Die Hausbewohner müssten ihn pachten.