Der Spezialglashersteller Schott ist auch im Corona-Jahr gewachsen. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 2,24 Milliarden Euro. Der Gewinn blieb mit 199 Millionen Euro leicht unter dem des Vorjahres. Da waren es 206 Millionen Euro. Auf der Bilanzpressekonferenz in Mainz kündigte Vorstandschef Frank Heinricht am Mittwoch Rekordinvestitionen von 350 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr an. Davon profitiert auch der Gründungsstandort Jena.