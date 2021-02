Die Feuerwehr hat die eingedrückte Kuppel in der Biogasanlage in Jena-Zwätzen von der Schneelast befreit. Wie die Stadtwerke am Donnerstag mitteilten, setzte die Feuerwehr dazu am Mittwoch eine Drehleiter und eine Tauchpumpe ein. Damit sei der mittlerweile angetaute oder geschmolzene Schneematsch aus der eingesunkenen Kuppel-Plane gepumpt worden.

Die Feuerwehr Jena beim Einsatz an der Biogasanlage in Jena-Zwätzen. Bildrechte: MDR/Christian Meyfarth/Feuerwehr Jena