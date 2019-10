Aus Sicht von Dr. Ansgar Raadts vom Universitätsklinikum Jena ist jede Bluttransfusion eine Art Minitransplantation, auf die der Körper reagiert. Raadts geht daher sparsam mit der Ressource Blut um. Das Klinikum in Jena wendet dabei das sogenannte "Patient Blood Management" an. Die Krankenhäuser in Eisenberg, Apolda und Gotha handeln laut Barmer-Abfrage auch danach.