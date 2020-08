Nach stundenlanger Sperrung wegen eines Lkw-Brandes ist die A4 bei Jena wieder frei. Kurz vor Mitternacht in der Nacht zu Sonnabend wurde die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Dresden aufgehoben. Am Nachmittag war zwischen der Abfahrt Bucha und dem Jagdbergtunnel ein Auflieger eines Sattelzuges in Brand geraten, der Chemikalien geladen hatte.