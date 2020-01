FCC-Geschäftsführer Chris Förster kann für die Spielbetriebs GmbH ein Plus von 111.000 Euro aus der vorigen Saison vermelden. Allerdings war das nur möglich, weil der belgische Investor Roland Duchatelet - wie schon in den Vorjahren - auf 1,5 Millionen Euro verzichtet hat. Würde der millionenschwere Selfmademan aus Lüttich diese großzügige Regelung gegenüber dem FCC nicht so handhaben, könnten sich die Jenaer in eine Reihe verschuldeter Vereine wie Rot Weiß Erfurt und Wacker Nordhausen stellen. Das wissen nicht nur die Männer in der Chefetage des Vereins, das wissen Spieler wie Trainer und wohl auch die meisten Mitglieder und Fans des Vereins.