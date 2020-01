Auf der Mitgliederversammlung des FC Carl Zeiss Jena am Nachmittag war es sehr entspannt. Streit, Disharmonien oder gar Untergangsszenarien wie bei den Konkurrenten Erfurt und Nordhausen gab es an diesem Samstag in Jena nicht. Aber jeder der knapp 400 anwesenden FCC-Mitglieder wusste natürlich, dass auch sein Verein finanziell an einem seidenen Faden hängt. Der Vorteil beim Jenaer Verein: man weiß das und es wurde auch klar formuliert. Sowohl Präsident Klaus Berka, als auch der Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH Chris Förster hielten auch mit solchen Zahlen nicht hinter dem Berg: 1,5 Millionen Euro in jeder Saison sind, wie Förster es beschrieb, ein strukturelles Defizit. Die hohe Summe entsteht in erster Linie durch laufende Kosten und ist durch die mangelnde Einnahmen nicht aufzufangen.

Alle Hoffnung liegt im neuen Stadion

Im Gegensatz zu den Rivalen aus Erfurt und Nordhausen haben die Jenaer aber ihren belgischen Investor. Der hat den Jenaern in den letzten Jahren knapp 6 Millionen Euro überwiesen, ohne sie zurück zu fordern. Das ist sehr großzügig von "unserem Roland Duchatelet". Wie es aus dem Aufsichtsrat aber zu hören war, kann das nicht ewig so laufen. Also legen die Jenaer alle Hoffnungen auch in das neue Stadion, so der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Willi Opitz. Dann könnenn man vielleicht neue Sponsoren gewinnen, mehr Zuschauer kämen in das überdachte Areal und auch die Werbebanden wären so für TV-Stationen attraktiver.

Aber das alles funktioniert nur, wenn auch die Profis modernen und erfolgreichen Fußball spielen. Auch das war Thema auf der Mitgliederversammlung. Und natürlich hoffen nicht nur die 4.000 eingetragenen Zeiss-Mitglieder auf den Klassenerhalt, sondern alle die mit dem Verein verbunden sind oder in verantwortlichen Positionen arbeiten.

Frauenfußball und E-Sports sollen stärker betont werden

Erneut trafen sich die Mitglieder des FC Carl Zeiss Jena in der Mensa des Studierendenwerks Thüringen zur Mitgliederversammlung. Bildrechte: imago/Christoph Worsch Um so mehr hofft man, dass mit dem heute neu gewählten Aufsichtsrat mehr Schwung ins Paradies kommt. Und diese, wie es einige Kandidaten es bei ihre Vorstellung sagten, ihre Netzwerke zu Gunsten des Vereins nutzen wollen, damit mehr Geld in die Vereinskassen kommt. Außerdem wollen Verein und Spielbetriebs GmbH noch enger zusammenarbeiten, Frauenfußball soll stärker betont werden und moderne Sportarten wie E-Sports noch größere Bedeutung erhalten. Aus dem Bereich der Supporter kam die Forderung, endlich die Montagsspiele abzusetzen, weil sie eine immense Belastung für die Fans sind, vor allem wenn es um Auswärtsspiele geht.

Außerdem wurde der Vorschlag gemacht, dass es wieder einen Sportdirektor brauche, um erfolgreicheren Fußball zu spielen als in der Hinrunde. Der Trainer allein, könne diese Aufgabe nicht umfassend wahrnehmen, so ein Vereinsmitglied.

Kritik von Seiten des Aufsichtsrates gab es aber auch an einen Teil der Fans, die immer wieder durch Gewalt und unangemessenes Verhalten auffallen. Das schade dem Ansehen des FC Carl Zeiss und der Marke FCC, nicht zuletzt schmälere es die Vereinskasse.

Am Ende der Mitgliederversammlung flatterte die Nachricht herein, dass die Profis des FC Carl Zeiss Jena in einem Testspiel gegen Lok Leipzig mit 2:1 gewonnen hatten. Das machte Hoffnungen für den kommenden Samstag. Dann findet der Rückrundenstart in Jena gegen Preußen Münster statt.