So eine Zittersaison soll es in den Kernbergen nicht noch einmal geben. Da sind sich Verantwortliche, Fans und der Trainer einig. Das oberste Ziel ist natürlich der Klassenerhalt, aber Lukas Kwasniok ist selbstbewusst genug zu sagen, dass in dieser Liga alles möglich ist. Die Mannschaft will das Maximum rausholen und das wäre ein Platz an der Sonne, so der Trainer.

Neuer Kader, neue Taktik

Damit er seine Spielidee umsetzen kann, wurden in der Sommerpause mehr als ein Dutzend Spieler abgegeben. Darunter einstige Leistungsträger wie Phillip Tietz, Manfred Starke oder Maximilian Wolfram. Den Abgängen stehen aber genauso viele neue Gesichter gegenüber. Dabei wurden vor allem junge Spieler verpflichtet, die attraktiveren Fußball spielen sollen. Mit dem 24-jährigen Innenverteidiger Marian Sarr wechselte sogar ein Spieler mit Bundesliga- und Champions League Erfahrung nach Ostthüringen. Mittelstürmer Julian Günther-Schmidt konnte fest vom FC Augsburg verpflichtet werden. Als erfahrener Mittelfeldspieler holte Jena außerdem Nico Hamann vom 1. FC Magdeburg.

„Die Mannschaft hat eine andere Qualität, als die in der vergangenen Saison“ Lukas Kwasniok

Der Ball soll, wenn es nach dem Trainer geht, zum Freund werden. Was einfach klingt, bedeutet, dass Kwasniok mehr auf Ballbesitz setzen will. Zweikämpfe vermeiden, den Ball laufen lassen und die Lücken beim Gegner gnadenlos ausnutzen. So der vermeintlich einfache Plan des 38-Jährigen. Damit will er einen anderen Weg einschlagen, als die meisten Drittligisten, die zweikampfbetont spielen. Rückschläge auf diesem Weg seien eingeplant.

Eckardt bleibt Kapitän – Zwei Stellvertreter bestimmt