Noch treffen sich die Sänger regelmäßig, auch wenn der Jenaer Jenzig-Chor weitgehend verstummt ist - zumindest in der Öffentlichkeit. Einmal in der Woche sitzen die Männer bei Bier, Bratwurst und Brätel zusammen, zumeist in einer der Biergärten rund um den Jenzig. Der Berg mit der charakteristischen Kalknase hat dem Gesangverein seinen Namen gegeben. Seit mehr als 90 Jahren pflegt er deutsches Liedgut. Volks- und Trinklieder gehören ebenso zum Repertoire wie auch Lieder von Franz Schubert. Der 30-köpfige Jenzig-Chor ist einer der ältesten Chöre Jenas.

"Wir sind ein reiner Männerchor - unsere Sänger sind im Schnitt 70 Jahre alt", erklärt Mitglied Mathias Richter. Er ist Dezernatsleiter an der Friedrich-Schiller-Uni. Und als immer noch Berufstätiger einer der "Jungspunde" unter den Herren. Das hohe Durchschnittsalter des Chores und die scharfen Corona-Auflagen für Chormusik: gleich zwei Probleme, die die künstlerische Arbeit der Sängerschaft quasi unmöglich machen.

Jenzig-Chor war gern gesehener Gast auf Festen

"Die Chorprobe ist ja das Wesentliche. Wir wollen ja für die Auftritte fit sein. Das fehlt jetzt, aber für die sozialen Kontakte ist es ganz wichtig, dass man weiß, dass man noch im Chor ist und sich mit Gleichgesinnten trifft. Es ist ganz wichtig, dass es nicht völlig wegbricht", sagt Richter. Gesungen wird nur noch bei den wöchentlichen Treffen - bei Tisch und mit Abstand.

Hier kommt dem Chor ein unerschöpfliches Repertoire an Trinkliedern zugute, den sogenannten Sängersprüchen. Die weisen meist weit in die deutsche Vergangenheit zurück und wirken damit manchmal wie aus der Zeit gefallen. Bis zum Frühjahr war der Chor noch gern gesehener Gast auf Festen und Chortreffen. Damit die über die vielen Jahre entstandenen Beziehungen und Freundschaften nicht abreißen, verschickt die Chorleitung regelmäßig Videobotschaften und E-Mails an ihre Mitglieder. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Uta Fischer

Größtem Chor Jenas fehlt Nachwuchs

Geselligen Abende sind alles, was dem Chor noch bleibt. Aber das ist auch nicht zu unterschätzen. Denn gemeinsames Singen im festen Ensemble ist mehr als nur Musizieren - es ist etwas zutiefst Soziales. Damit die über die vielen Jahre entstandenen Beziehungen und Freundschaften nicht abreißen, verschickt die Chorleitung regelmäßig Videobotschaften und E-Mails an ihre Mitglieder. Diese Rundbriefe sollen die Sänger über das Chorleben auf dem Laufenden halten.

Wie lange das noch aufrecht zu erhalten ist, kann auch Mathias Richter nicht sagen. Denn schon vor Corona plagte den Chor ein existenzielles Problem: der fehlende Nachwuchs. 30 Sänger sind sie heute - in den 1950er-Jahren war der Jenzig-Chor mit mehr als 100 Mitgliedern der größte Chor Jenas.

Psycho Chor trat bereits in New York auf

Eine Zahl, die der Jenaer Psycho Chor noch immer fast knacken kann. Ungefähr 90 Menschen gehören zum Ensemble. Das sind aber auch schon die einzigen (und weit hergeholten) Überschneidungen zum Jenzig-Chor. Geschätzter Altersdurchschnitt des Psycho Chors: Anfang bis Mitte 20. Frauen und Männer aus dem Umfeld der Friedrich-Schiller-Uni singen zumeist Interpretationen bekannter Pop- und Rocksongs. Der Chor benötigt große Räume, die aber nur schwer zu kriegen sind. (Archivbild) Bildrechte: MDR/David Dienemann

Das Repertoire und die mittlerweile hohe musikalische Qualität hat den Chor international erfolgreich gemacht. Er tourte bereits durch Europa und trat in New York auf. Der damalige Musikstudent Maximlian Lörzer hatte den Gesangverein 2011 am Institut für Psychologie gegründet. Lörzer leitet den Chor nach wie vor. Allerdings beschränkt sich das derzeit mehr oder minder auf die Koordinierung wöchentlicher Treffen mit Freizeitcharakter. Denn von den abgesagten Auftritten abgesehen - auch für den Psycho Chor ist die gerade im Umfeld eines zeitgenössichen Repertoires so wichtige Probenarbeit umöglich geworden.

"Für einen so großen Chor braucht es entsprechend große Räume. Die sind aber kaum zu kriegen, denn auch andere Vereine kämpfen darum. Und bei den Auflagen sind Proben kaum sinnvoll zu machen. Wir müssten alles 15 Minuten unterbrechen und den Raum verlassen und lüften. Bis man so eine große Gruppe von hier nach da bekommt, dauert es eine Ewigkeit. Dazu kommt das Abstandsgebot. Die Singenden stehen dann zu weit auseinander. Auch Proben im Freien sind keine Alternative. Draußen ist der Klang einfach nicht gut genug, um ernsthaft an etwas zu Proben", gesteht Chorleiter Lörzer. Der Psycho Chor hat den stummen Sommer genutzt und ein neues Album produziert. (Archivbild) Bildrechte: MDR/David Dienemann

Sorge um Durchhaltevermögen der Sängerinnen und Sänger

Noch kann der Chor von der jahrelangen intensiven Arbeit vor Corona profitieren. Aber auch diese Investition könne sich bald abgespielt haben, befürchtet Lörzer. Stimmen seien wie Muskeln und müssten regelmäßig trainiert werden. Dazu kommt die Sorge um das Durchaltevermögen der Sängerinnen und Sänger. Die Spannung könne ohne Proben und Auftritte nicht ewig gehalten werden. Mit Proben über Videokonferenzen könne man etwas Zeit überbrücken und das gesellschaftliche Miteinander pflegen. Einen echten künstlerischen Mehrwert hätten solche technischen Provisorien aber nicht.

Je länger das geht, desto höher ist natürlich die Chance, dass es dann nicht mehr klappen wird. Es ist die Frage, wie viele Leute verlassen den Chor im Sommer und könne wir zum neuen Semester überhaupt neue Mitglieder aufnehmen? Das heißt, der Chor wird definitiv kleiner werden und wenn er immer kleiner wird, dann ist es irgendwann kein Chor mehr. Punkt. Maximilian Lörzer, Leiter des Psycho Chors Jena

Neues Album ist schöne Geste für Fans

Derweil hat der Chor den stummen Sommer genutzt und ein neues Album produziert. "Ungeschminkt - live in concert" heißt es und versammelt ältere, aber frisch abgemischte Titel. Wenn es keine echten Live-Auftritte mehr gibt, muss es eben leider die Konserve richten.