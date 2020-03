Coronavirus Stadt Jena erklärt das Ausland zum Risikogebiet

Die Stadt Jena stuft jetzt das gesamte Ausland als Corona-Risikogebiet ein. Das steht einem Sprecher zufolge in der neuen Allgemeinverfügung, die ab Samstag gilt. Betroffen sind demnach alle Staaten außerhalb Deutschlands und in Deutschland die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Jeder Einwohner von Jena, der aus einem dieser Gebiete zurückkommt, muss sich sofort in häusliche Quarantäne begeben und innerhalb von sieben Tagen bei der Rückkehrer-Hotline telefonisch oder per Mail melden. Für Nicht-Jenaer, die aus einem der genannten Risikogebiete kommen, dürfen in Jena nicht an ihren Arbeitsort, in Verkaufsstellen und auch nicht den Nahverkehr nutzen. Ausgenommen seien Leute vom Gesundheits- und Pflegewesen, aus Behörden oder aus dem Sicherheitsbereich.