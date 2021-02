Welche Wirkung das Tragen von Mund-Nasenschutz entfalten kann, zeigt der Verlauf der Infektionszahlen an der Universitätsklinik und in der der Stadt Jena im Frühjahr 2020, nachdem am 6. April 2020 die Maskenpflicht eingeführt wurde. Die Infektionszahlen sanken spürbar. "Ich bin sehr stolz, weil wir es mit unseren Daten in die WHO-Papiere geschafft haben", sagt Professor Mathias Pletz, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene der Universität Jena.